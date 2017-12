Jahrelang stand sie leer, jetzt nimmt der Freistaat ordentlich Geld in die Hand für die neue Nutzung der Kastler Klosterburg: Der Haushaltsausschuss im Landtag hat weitere 28,8 Millionen Euro für den Umbau des historischen Komplexes freigegeben. Hier sollen künftig Polizeischüler logieren.

Platz für 120 Studenten

Umbau in zwei Etappen

Damit belaufen sich die Gesamtkosten für die Renovierungs- und Umbaumaßnahmen auf 37,4 Millionen Euro. MdL Reinhold Strobl zur Kastler Klosterburg