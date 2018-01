Für eine große Überraschung, sowohl für die Betroffene als auch für die anwesenden Mitglieder, sorgte EU-Bezirksvorsitzender Anton Götz : Er überreichte die Europa-Union-Nadel in Gold an Karoline Has-treiter, langjährige Vorsitzende des Kreisverbands Amberg-Sulzbach der Europa-Union.

"Als Stellvertreter und Bezirksvorsitzender hatte ich niemanden an meiner Seite, der so viel Engagement zeigt wie Karoline Hastreiter", betonte Götz. Als Beispiel dafür nannte er Hastreiters unermüdliche Arbeit, den Kreisverband Sulzbach-Rosenberg wieder aufleben zu lassen und mit dem Kreisverband Amberg zu fusionieren. Es sei sicher nicht leicht gewesen, zumindest einige Ehemalige dafür zu gewinnen."Wenn man als überzeugte Europäerin so leidenschaftlich für die Programme der Europa-Union eintritt, bleibt es nicht aus, dass man sie auch in höheren Verbandsebenen haben möchte", sagte Götz. So wurde Hastreiter 2008 als Beisitzerin und 2011 als stellvertretende Vorsitzende in den Bezirksvorstand gewählt. Es folgte die Wahl in den Landesvorstand, danach die Berufung in den Bundeskongress und in den Bundesausschuss. Hastreiter habe sich in der Europa-Union einen Namen gemacht.