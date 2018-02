Die Ferkelkastration war ebenfalls ein Thema beim Schweineprüfring. Betäubungslos ist dieser Eingriff ab 2019 verboten. Unbrauchbare und nicht praktikable Wege führen nach Ansicht des Prüfrings zur Lösung mit dem sogenannten "4. Weg", der Kastration mit Lokalanästhesie.

Aus dem Fachzentrum Schweinezucht und -haltung des AELF Schwandorf gab es eine Beratung und Auswertung der Ringergebnisse.Schweineprüfring-Vorsitzender Herbert Pilhofer gab einen Überblick zum vergangenen Jahr. Weitere fünf Betriebe seien beigetreten. Damit seien es jetzt 14 Mitgliedsbetriebe.Per Akklamation wurden die Vorstandsmitglieder und Beiräte bestätigt oder für drei Jahre neu gewählt: Vorsitzender Herbert Pilhofer, Stellvertreter Georg Dotzler, Kassier Stefan Schmid, Beisitzer Florian Wiesneth und Robert Zagel. (gru)

Amberg-Sulzbach. Eine Bedrohung, jedoch kein Grund zu Panik und Hysterie: Auf diesen Nenner bringt Dr. Werner Pilz vom Veterinäramt Amberg die aktuelle Situation in Zusammenhang mit der Afrikanischen Schweinepest (ASP). Diese war Schwerpunktthema bei einer Gebietsversammlung des Schweineprüfrings Amberg-Sulzbach-Rosenberg, wo Pilz referierte.

Das größte Problem ist das Wildschwein. Das Hausschwein ist leichter in den Griff zu bekommen Veterinär Dr. Werner Pilz

"Die Zeichen stehen auf Sturm", betonte Herbert Pilhofer, Vorsitzender des Schweineprüfrings. "Die Landwirtschaft ist außer der Produktion von gesunden Nahrungsmitteln gefordert, ihren Fokus weiter auf das Tierwohl und den Naturschutz zu richten. Zugleich müssen wir uns mit den drohenden Gefahren der ASP auseinandersetzen." Die neue Düngeverordnung sei in Kraft.Informationen gebe es zuhauf, es sei aber schwer, die Vorgaben zu verstehen. Die drohende ASP-Einschleppung nach Deutschland sei ein großes Thema - denn sie könnte drastische Auswirkungen haben, wie Pilhofer sagte. Veterinär Pilz lieferte dazu weitere Infos über die Krankheit, Vorbeugung und Bekämpfung. Betroffen sind laut Pilz Haus- und Wildschweine. Vom östlichen Europa aus sei die Seuche nach Tschechien übergeschwappt.Zum Thema Präventivmaßnahmen betonte Pilz, um die weitere Verbreitung, auch nach Deutschland zu verhindern, sei es wichtig, rohe Lebensmittel, die Schweinefleisch enthalten, sachgerecht zu entsorgen. Zudem sollte man keine Speiseabfälle an Schweine verfüttern. Hier seien viel Information und Kommunikation erforderlich.Eine Früherkennung durch ein Schweinepest-Monitoring der Jäger könnte sich nach Ansicht des Veterinärs auch positiv auswirken. Bei den Haustierbeständen seien Beobachtungen, Meldungen und Beprobungen notwendig: Je schneller, desto besser. Die Zahl der Wildschweine zu senken, Desinfektions- und Hygienevorhaben seien weitere Vorbeugemaßnahmen.Bei Hausschweinen müssten zum Beispiel Ställe und Futterlager geschützt werden. Die Stallhaltehygiene-Verordnung muss nach den Worten des Veterinärs peinlich genau eingehalten werden. Detaillierte Regelungen seien in den Rechtsgrundlagen zur ASP genannt. "Doch das größte Problem ist das Wildschwein. Das Hausschwein ist leichter in den Griff zu bekommen", betonte Pilz. Grund zur Panik bestehe aber nicht.Um finanziell entgegen wirken zu können, besteht die Möglichkeit zum Abschluss einer Ertragsschadenversicherung für die Schweineproduktion. Um die Existenz der Bauern abzusichern, stellten zwei Versicherungsvertreter diese Möglichkeiten dar. Wirtschaftliche Einbußen könnten hiermit gemildert werden.