Die Messe-Besucher konnten miterleben, wie aus Eierschaum-Teig Traditionsgebäck entsteht: Ingrid Hausner aus Sulzbach-Rosenberg bereicherte mit ihren Springerle die Consumenta in Nürnberg.

Amberg-Sulzbach. Ein besonders Handwerk konnten die Besucher der Consumenta am Stand von "Original Regional" bestaunen: Ingrid Hausner aus Sulzbach-Rosenberg war hier mit ihren Springerle und den dazugehörigen Modeln vertreten. Auch der 2. Vorsitzende der LAG Regionalentwicklung Amberg-Sulzbach, Bürgermeister Stefan Braun, schaute vorbei und wurde in diese spezielle Back-Technik eingeführt. Dabei erfuhr er auch einiges Neues über diese Tradition. "Den Weihnachtsbaum in unserem Rathaus zieren Springerle mit dem Motiv der Kastler Burg - jetzt weiß ich auch, wie diese hergestellt werden", bilanzierte der Kastler Bürgermeister. Viel Handarbeit und Fingerspitzengefühl sind nötig, um die gebackenen Springerle mit Lebensmittelfarbe zu verzieren.An fast allen Tagen der Consumenta konnten sich Aussteller aus dem Amberg-Sulzbacher Land am Stand von "Original Regional" präsentieren. Die breite Produktpalette erstrecke sich von selbstgemachten Fruchtaufstrichen (Nela's Leckerein, Amberg/Raigering) über Bauernseufzer (Zum alten Fritz, Weigendorf-Haunritz), Edeldestillate aus heimischem Obst (Schnapsbrennerei Elbart, Freihung/Elbart) und Produkte vom Lamm (Biohof Ertel, Weigendorf/Ernhüll) bis hin zu Bio-Heumilchkäse (Biohof Pöllinger, Birgland/Höfling)."Es ist wichtig, dass wir als Regionalentwicklung den Anbietern, die für unser Amberg-Sulzbacher Land unersetzlich sind, hier eine Plattform bieten können und sie unterstützen", bekräftigte Stefan Braun.Die LAG Regionalentwicklung ist seit April 2017 offizielles Mitglied dieser Regionalkampagne. Dadurch steht allen Anbietern, die sich den Grundsätzen von "Original Regional" verschrieben haben, die Teilnahme an großen Events wie Consumenta, Bauernmarktmeile oder Christkindlesmarkt in Nürnberg offen.Alle Anbieter von "Original Regional"-Produkten aus dem Amberg-Sulzbacher Land sind auf der Internetseite der Metropolregion Nürnberg zu finden. Darüber hinaus sind viele Direktvermarkter in einer kürzlich erschienenen Broschüre abgedruckt. Diese gibt es unter anderem in den Rathäusern, im Landratsamt und ebenfalls online ( www.lag-amberg-sulzbach.de/direktvermarkter-broschuere).