Vermischtes Kreis Cham

19.05.2018

Die Gefahr von Gewittern mit örtlich sehr starkem Regen trübt zu Beginn des langen Wochenendes das Pfingstwetter in Bayern. Aktuell warnt der Deutsche Wetterdienst vor starkem Gewitter (Stufe 2 von 4) bis Samstag, 20 Uhr, in Amberg, Kreis Schwandorf, Stadt Weiden, Kreis Amberg-Sulzbach, Stadt und Kreis Regensburg sowie vor schwerem Gewitter (Stufe 3 von 4) bis Samstag, etwa 20 Uhr, in den Kreisen Neustadt/WN und Tirschenreuth.