Freizeit Luhe-Wildenau

13.08.2017

12

0 13.08.201712

Mit dem 20. Opelfest ist der Opelclub zufrieden. Dass mit den 560 gemeldeten Fahrzeugen nicht mehr an die vorausgegangenen Opeltreffen angeknüpft werden kann, war von vornherein klar.

Oberwildenau. Die Anreise des Opelclubs Bärental in der Steiermark und eines Gastes aus Dortmund zeigt das noch immer große Ansehen und den Bekanntheitsgrad der Oberwildenauer Veranstaltung in der Szene. Erfreulicherweise waren auch mehrere Opelclubs aus der Oberpfalz vertreten.Natürlich kämpften Verantwortliche wie auch Teilnehmer mit den ungünstigen Wetterverhältnissen. Die Wiesen nahmen zunehmend Feuchtigkeit auf, und in den Zelten, die noch immer als Übernachtungsmöglichkeit genutzt werden, wurde es ungemütlich kühl. Doch unterm Strich werden es bei den gemeldeten Fahrzeugen und üblichen Beifahrern wieder rund 1000 Besucher gewesen sein, die das Opelfest nicht nur zum Fachsimpeln, sondern auch zur großen Party nutzten.Das Minus der Teilnehmer erklärt sich der Vorstand im Rückgang der Autoschrauber, die kaum noch Interesse haben, an den ohnehin immer teurer werdenden Fahrzeugen zusätzliche Veränderungen im Sinne stärkerer Leistungen oder anderer Techniken vorzunehmen.Was die Opel-Kadett-C betrifft, werden für diese Fahrzeuge Ersatzteile immer rarer und teurer und damit für manchen Opelfreak unerschwinglich. Deshalb kommen gerade diese Opel-Kadett-C nur noch mit roten Kennzeichen und nehmen nicht mehr am täglichen Straßenverkehr teil. Erfreulicherweise zeigten sich auch viele wunderschöne Mantas, Monzas und Asconas.Am Samstagnachmittag herrschte bei vielen Teams Ruhepause nach der teilweise recht anstrengenden Anreise und einer heißen Nacht mit der Coverband "AC/DX" und fast zu mitternächtlicher Stunde mit "Weissglut". Erstmals konnten die Opelbesitzer an einem kommerziellen Stand die PS-Stärke ihrer Boliden messen lassen. Eine weitere Bude bot Opel-Ersatzteile an.Noch ein Novum: Der Opelclub lud am Samstagmorgen zum Weißwurstfrühstück mit der Blaskapelle Oberwildenau ein. Auch mit diesem Besuch waren die Verantwortlichen recht zufrieden.Doch der Schlussstrich unter das Treffen wird laut Vorstand erst gezogen, wenn auch Soll und Haben feststehen. Im Januar 2018 gibt es beim Club Neuwahlen. Dann soll der neue Vorstand entscheiden, ob und wie es mit den Opeltreffen auf den Naabwiesen weitergeht.