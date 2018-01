Wirtschaft Marktredwitz

03.01.2018

Marktredwitz/Plochingen. Wenn am 10. Februar im südkoreanischen Pyeongchang die olympischen Wettbewerbe im Skispringen starten, ist Ceramtec hautnah dabei: Das Unternehmen stattet die Skisprungschanzen für die XXIII. Olympischen Winterspiele mit seinem keramischen Anlaufspur-System Aloslide®Ice aus. Das von der Tochtergesellschaft Ceramtec-Etec in Lohmar entwickelte und hergestellte System ermöglicht ganzjährig und witterungsunabhängig ideale Sprungbedingungen.

Mit dem Anlaufspur-System springen die Sportler wetterunabhängig stets unter besten Bedingungen. Skisprung-Veranstaltungen sind damit ganzjährig unter beinahe identischen Bedingungen möglich.Der Ein-Spur-Anlauf besteht aus Keramiknoppen, die in einer wissenschaftlich getesteten Anordnung eingebaut sind. Ein in die Anlage integriertes Kälteaggregat sorgt während der Skisprung-Saison für eine stabile, 20 Millimeter dicke Eisschicht. Die Schicht bildet sich aus Luftfeuchtigkeit an der stark heruntergekühlten Spur. Eis- oder Schneeauftrag von außen ist nicht erforderlich. Mit einer integrierten Fräse und Bürsten lässt sich das Eis präparieren und seine Dicke regulieren. Das System kann unkompliziert von Sommer- auf Winterbetrieb und umgekehrt geschaltet werden. Im Sommerbetrieb wird keine Eisschicht gebildet: Die Springer gleiten direkt auf den Keramiknoppen zum Absprung.Aloslide®Ice hat sich international bewährt, so bei den Olympischen Winterspielen 2006 in Turin und 2014 in Sotschi. Auch in Oberstdorf und Bischofshofen sorgt das System für ideale Sprungbedingungen.Die Produkte der Ceramtec finden in der Medizintechnik, Automobilbau, Elektronik, Geräte- und Maschinenbau, Wehrtechnik, der Energie- und Umwelttechnik sowie in der Chemischen Industrie Verwendung. Die Ceramtec GmbH gehört zu den größten internationalen Keramikproduzenten für technisch anspruchsvolle Anwendungen. Das Unternehmen beschäftigt weltweit 3400 Mitarbeiter. Ceramtec befindet sich seit Oktober 2017 im Eigentum der internationalen Finanzinvestors BC Partners. Der Standort Marktredwitz ist auf Keramik-Implantate spezialisiert.