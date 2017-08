Geboren am 2. September 1937 in Langenfeld, legte der Jubilar am 7. Oktober 1962 die feierliche Profess ab und band sich auf Lebenszeit an den Orden. Die Priesterweihe erfolgte am 13. März 1965, so dass er vor gut zwei Jahren das Goldene Priesterjubiläum beging - im Stillen für sich, wie seine Mitbrüder berichten.Pater Stephan versieht seit vielen Jahren im Kloster Würzburg in großer Treue seinen priesterlichen Dienst, sei es bei der täglichen Feier der Eucharistie oder im Stundengebet mehrfach am Tag mit der Konventsgemeinschaft. Das Gebet liegt ihm besonders am Herzen, unter anderen momentan auch für einen gesegneten und unfallfreien Verlauf der aktuellen Klostersanierung in Würzburg. Der Geistliche ist immer noch ein vielgefragter Beichtvater, der vielen Menschen in diesem Sakrament der Versöhnung die Vergebung Gottes zuspricht. Auch viele junge Menschen suchen ihn daher im Beichtstuhl auf. Er kennt sich aus in den Biografien zahlreicher Heiliger und kann sich detailliert an Begebenheiten der jüngeren Kirchengeschichte erinnern.Zu seinen großen Leidenschaften gehört immer noch das Fahrradfahren. Nahezu jeden Tag, vornehmlich in der Mittagspause, kann man den Ordensmann aus der klösterlichen Pforte herausfahren sehen, um sich bei einer kleinen Tour am Main entlang fit zu halten.