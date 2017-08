Vermischtes Nittenau

10.08.2017

Der "ADAC Automobil Clubsport Slalom" des AC Nittenau geht mittlerweile das 42. Mal über die Bühne. Auf dem neuen Flugfeld des Flugplatzes Nittenau/Bruck treffen sich am Sonntag, 13. August, zahlreiche Motorsport-Begeisterte.

Verkehr Die Zufahrt für die Zuschauer erfolgt ausschließlich über Sulzmühle. Die Einfahrt zur Firma Schönek ist nur für die Teilnehmer des Wettbewerbs und den Mitarbeitern sowie den Anwohnern erlaubt - und außerdem noch als Rettungsweg behördlich angeordnet.

Das limitierte Starterfeld mit 130 Autos ist schon seit fast drei Wochen ausgebucht. Für viele Teilnehmer bedeutet die Veranstaltung ein Höhepunkt im Motorsportjahr. Beginn des Rennens ist um 8.30 Uhr mit den seriennahen Fahrzeugen der Gruppe "G", anschließend gehen die Nachwuchsfahrer der Klasse SE an den Start. Etwa gegen Mittag sind die verbesserten Fahrzeuge der Gruppe "F" dran, optisch kaum zu unterscheiden von den stark verbesserten Klassen "FS" und der Gruppe "H", den Powerklassen, die anschließend mit den Fahrern des AC Nittenau starten. Mit ihren leistungsstarken und optisch brillant gebauten Rennfahrzeuge und den fahrerischen Leistungen sind sie über die Grenzen Bayerns bekannt.Die Ergebnisse fließen in die Wertung für den "Nordbayerischen ADAC Slalom Pokal", den "Auto-Gogeißl ADAC Städte-Slalom-Pokal" sowie in die "Niederbayerische Maier-Korduletsch Motorsportmeisterschaft" ein. Zu den Favoriten zählen laut einer Pressemitteilung die Fahrer des AC Nittenau. Für den Verein gehen folgende Fahrer an den Start: Robert Stangl, Robert und Michael Hochmuth mit einem Opel Kadett C Coupe und einem Opel Astra, Christian Grassmann sen. und jun. mit einem VW Polo G40 und Karl-Heinz Thiel (NSU TT oder Ford Escort MK2). Natürlich gibt es wieder sichere Zuschauerplätze, von wo aus die Besucher die gesamte Strecke einsehen können.Am Samstag wird ab 6 Uhr früh mit dem Aufbau begonnen. Insgesamt werden etwa 40 Personen vom AC Nittenau bei der Veranstaltung mithelfen. Den Rettungsdienst übernimmt wie immer das BRK Nittenau sowie die Feuerwehren Bergham und Kaspeltshub. Die Schirmherrschaft hat wieder Bürgermeister Karl Bley übernommen. Am Ende der Veranstaltung wird er den Pokal um den "Preis der Stadt Nittenau" an den Gesamtsieger übergeben.