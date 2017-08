Freizeit Pleystein

03.08.2017

14

0 03.08.201714

Es ist "der Mega-Event zum Urlaubsauftakt mit internationalem Flair": Mit Höhepunkten nur so gespickt ist in Pleystein das Wochenende, das ganz im Zeichen des 38. Bürgerfests steht.

Kuchen fürs Fest Katholischer Frauenbund, Vereinsgemeinschaft und die Stadt bitten die Bevölkerung um Kuchenspenden für das Bürgerfest. Das Gebäck kann am Sonntag, 6. August, ab 10 Uhr im Rathaus oder am Stand des Frauenbunds vor dem Verwaltungsgebäude abgegeben werden. (tu)

Los geht es am Samstag, 5. August. Bei der elften Multi-Kulti-Nacht ist "die Welt zu Gast am Rosenquarz". 18 Vereine und Organisationen bieten ab 18 Uhr im Bereich Stadtweiherviertel, Kreuzberganlage, Altstadt, Marktplatz, Neuenhammerstraße und Untere Steingasse an ihren Stationen Schmankerln und akustische Leckerbissen aus Österreich, Amerika, Böhmen, Griechenland, Mallorca, Frankreich, Ungarn, Indien, Kroatien, Bayern, Türkei, Berlin, Mexiko und Norddeutschland an. Außerdem gibt es Cocktails, Weine, internationale Desserts sowie Aperitifs. Die "Pleystoiner Bläser" eröffnen die Veranstaltung mit einem Standkonzert.Am Sonntag, 6. August, um 10 Uhr geht es in der Stadtpfarrkirche St. Sigismund mit einem Gedenkgottesdienst der Vereinsgemeinschaft für verstorbene Mitglieder weiter. Um 11 Uhr folgen das Anschießen des Bürgerfests durch die historische Fähnleingruppe der Pleysteiner Schützengilde, Frühschoppen mit der Stadtkapelle weiter. Von 14 bis 19 Uhr spielen die "Feier-Melder" auf. Dann übernimmt die "Pirker Blechmusi" bis zum Ende um 23 Uhr.Die Feuerwehren Pleystein, Miesbrunn, Vöslesrieth und Lohma übernehmen den Festbierausschank, Der FC Bayern-Fanclub übernimmt die Weizenbiertheke. Zum Mittagessen bietet unter anderem die Freie Wählergemeinschaft Rollbraten mit Knödel an. Der Männergesangverein ist für den Limoverkauf zuständig, der Skiclub sowie die Abordnung aus der Partnergemeinde Gamlitz für die Weinlaube, die Kolpingsfamilie für Käse und Brezen, der Katholische Frauenbund für Dotsch, Kaffee und Kuchen, der TSV für Grillfleisch sowie der Siedlerbund von Pleystein für die Bratwurstbraterei. Beim Fotoclub gibt es Weißwürste und Leberkässemmeln. Die Pleysteiner Schützen kredenzen Fisch- und Lachssemmeln. Die Jäger bringen sich ins Speisenangebot mit Hirschgulasch sowie Spanferkelbraten ein.Den Barbetrieb übernimmt die Katholische Jugend. Der Tennisclub trägt mit Kinderbelustigungen zum Programm bei, die Junge Union mit Kinderschminken. Der Kulturkreis betreut die Hüpfburg. Die Schützengilde tritt mit ihrem Schießstand und dem Lasergewehr auf den Plan.Für die Aufbauarbeiten am Samstag ab 13 Uhr stellen die Feuerwehren Burkhardsrieth und Spielhof, die KAB, die Siedlergemeinschaft Lohma und die KLJB Burkhardsrieth, für die weiteren Arbeiten am Sonntag ab 8 Uhr der Schützenverein Miesbrunn, der 1.-FC-Nürnberg-Fanclub sowie der FC-Bayern-Fanclub "Rosenquarz" Abordnungen ab.Um den Spüldienst kümmern sich Andrea Lang, die Frauen-Union und die Theaterfreunde, um Strom und Wasser Max Müllhofer, Helmut Moll, Hans Kick und Matthias Schreier-Lunz, um die WC-Anlage Gerhard Sollfrank. Die Aufräum- und Abbauaktion beginnt am Montag, 7. August, um 7 Uhr. Bei allen Arbeiten hilft der kommunale Bautrupp mit.