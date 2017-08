Freizeit Pleystein

13.08.2017

Der Kulturkreis lud am Donnerstag zum Ferienprogramm in den Garten des Vorsitzenden Helmut Rewitzer ein. Dort hatten die Mitglieder ein "Hexenhaus" aufgestellt. 29 Kinder zwischen drei und zwölf Jahren waren gekommen. Patricia Rewitzer (rechts) erzählte den Buben und Mädchen Märchen der Gebrüder Grimm, die natürlich von Hexen handelten. Danach schauten sich die Mädchen und Buben ein Märchenvideo an. Selbstverständlich hatten die Gastgeber mit Limo und Saft sowie riesigen Tüten Popcorn auch für Stärkungen gesorgt. Bereits in der vergangenen Woche hatte der Kulturkreis mit 25 Teilnehmern den Zoo in Pilsen besucht. Bild: bey