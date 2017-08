Freizeit Pleystein

04.08.2017

Die Sicherheit der Besucher des Multi-Kulti-Abends und des Bürgerfests ist der Stadt ein großes Anliegen. Zur Absperrung der Zufahrtsstraßen hat die Kommune 14 "Beton-Legosteine" mit einem Einzelgewicht von rund 1,6 Tonnen angeschafft. Die Kosten dafür beliefen sich auf rund 2100 Euro.

Am Freitagvormittag überreichte der Vorsitzende des Vereins "Bürger und Polizei Vohenstrauß", Bürgermeister Andreas Wutzlhofer, seinem Amtskollegen Rainer Rewitzer 500 Euro als Zuschuss für den Kauf. Wutzlhofer sah in dieser Spende einen Beitrag zur Sicherheit der Bürger. Der Leiter der Polizeiinspektion Vohenstrauß, Erster Polizeihauptkommissar Martin Zehent, bezeichnete die Initiative der Stadt als mustergültig. Zudem erfordere die geänderte Sicherheitslage diese Maßnahme im Interesse der Bürger, betonte der Beamte.Die "Beton-Legosteine" lassen sich dank einer Halterung mit dem Bagger und dem Radlader leicht heben, erklärte Rewitzer. Nachdem die Steine in Pleystein nur zwei- oder drei Mal verwendet werden, sei die Stadt zur Ausleihe an andere Kommunen bereit, sagte das Stadtoberhaupt.