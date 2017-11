Vermischtes Regensburg

30.11.2017

27

0 30.11.201727

Er gilt als einer der schönsten Christkindlmärkte Deutschlands: Am Mittwochabend ist der Romantische Weihnachtsmarkt im Regensburger Fürstenschloss offiziell eröffnet worden.

"Wir erwarten in diesem Jahr einen Zuschauerrekord", sagte Veranstalter Peter Kittel. Im vergangenen Jahr besuchten den Angaben nach etwa 300 000 Menschen den Markt. Schlossherrin Gloria von Thurn und Taxis war wegen einer Auslandsreise nicht bei der Eröffnung dabei. Sie will am 1. Dezember mit Unterstützung von Rockmusikern Weihnachtsklassiker singen und am 3. Dezember die Weihnachtsgeschichte vom Balkon des Schlosses vorlesen.Die Hauptattraktion ist das Schloss selbst. Der malerische Innenhof und der beleuchtete Garten sorgen für eine besondere Atmosphäre. Dies hat aber seinen Preis: Als einer von wenigen Märkten in Deutschland kostet er Eintritt. Am Wochenende zahlen die Besucher 9,50 Euro.