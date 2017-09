Vermischtes Schirmitz

Mit 65 Schülern, darunter 12 Erstklässlern startet die Grundschule Schirmitz am Dienstag. Es gibt zwei flexible Grundschulklassen, eine 3. und eine 4. Klasse. Die Abc-Schützen versammeln sich um 8.30 Uhr in der Pausenhalle, alle anderen Kinder begeben sich um 7.45 Uhr gleich in die Klassenzimmer. Während die Neulinge ihre erste Zeit im Klassenzimmer verbringen, sind deren Eltern vom Elternbeirat zum Frühstück eingeladen. Für die erste Klasse endet der Unterricht um 10.40 Uhr. Für die übrigen Schüler ist nach der vierten Stunde um 11.25 Uhr Unterrichtsschluss. Der Gottesdienst für alle Klassen ist am Freitag um 8.15 Uhr in der Jakobskirche. Die Mittagsbetreuung erfolgt am ersten Schultag von 10.40 bis 14 Uhr. Die Klasse 1/2 a unterrichtet Monika Uschold, 1/2 b Renate Weiß, Klasse 3 Lisa Wolf (neu), Klasse 4 Kathrin Schmid. Doris Neumann und Astrid Locke (neu) unterrichten ohne Klassenführung. Förderlehrerin bleibt Karolina Schmidpeter, Werken und Gestalten gibt Siglinde Heida. Pfarrer Thomas Stohldreier erteilt katholischen und Katechetin Andrea Heidenreich-Forster evangelischen Religionsunterricht. Im Schulsekretariat arbeitet Sandra Sollfrank.