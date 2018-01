Vermischtes Schmidmühlen

2017 wird mit Sicherheit als ein ganz besonderes Jahr in der Chronik des Fischereivereins Schmidmühlen seinen Niederschlag finden. Die Saison ist von so von vielfältigen Aktivitäten geprägt, wie nie zuvor. Einen Schwerpunkt bildet dabei der Bau des Vereinsgebäudes im Zieglerweg.

Urkunde ohne Nadel für zehn Jahre: Waldemar Janz, Thomas Kaufmann, Alexander Ride, Charles-Robert Schuller, Augustin Waletzki, Robert Wiesmann, Sandro Rauscher, Lucian Savin, Peter Werner



Urkunde ohne Nadel für 20 Jahre: Gerhard Bauer, Hans Scheuerer, Johann Schmidt



Urkunde mit Nadel in Bronze: Rainer Harlander, Klaus Schaller, Manuela Madsen



Urkunde mit Nadel in Silber: Christian Kosel, Anton Christinger



Urkunde mit Nadel in Gold: Eduard Döberl

Vorsitzender Josef Deml gab in seinem Bericht auch einen Überblick über die Mitgliederstand. Der Fischereiverein zählte zum Jahreswechsel 186 aktive Mitglieder, 27 Jugendliche und 87 passive. Den Schwerpunkt des Jahres bildete der Bau des Vereinsheimes. Die Vorbereitungen auf das Projekt begannen am 5. Februar 2015, als man ein Grundstück am Zieglerweg ankaufte. Einige Zeit diskutierten die Mitglieder über verschiedene Möglichkeiten der Ausführung. Letztlich, auch der Zuschusslage geschuldet, entschied man sich für die nun bestehende Ausführung.Das Grundstück hat eine Größe von 638 Quadratmetern. Die Halle selbst misst rund 150 Quadratmeter. Der Markt Schmidmühlen unterstützte das Projekt mit einem Zuschuss von 10 000 Euro. Die Finanzierung steht auf sichern Beinen, in etwa zehn Jahren dürfte das Projekt abfinanziert sein, so der Vorsitzende. Einmal mehr war der Verein mit vielen Helfern beim Marktfest mit dabei. "Diese zwei Tage", so Josef Deml, "waren nicht nur harte Tage, es war auch der Beweis für den tollen Zusammenhalt." Zu schaffen machte dem Verein der Kormoran. "Dieser fischt ja nicht wie Reiher oder Eisvogel einzeln, sondern in Gruppen bis zu 30 Stück." Teilweise wurden über 40 Kormorane an den Vereinsgewässern gezählt. "Hier wird der Fischbestand deutlich dezimiert", so Deml. "Das Ökosystem Wasser wird hier erheblich ge- und zerstört. Nach wie vor ist die Kormoranvergrämung eine wichtige Sache und sollte unbedingt flächendeckend stattfinden." Bürgermeister Peter Braun lobte die Mitglieder nicht nur für ihr Engagement für den Verein, sondern auch für die Natur.Ein breites Pensum an Aktivitäten konnte auch Jugendleiter Richard Sander vorweisen. Jeden Monat stand eine Veranstaltung auf dem Programm. Die Betreuung des Fischernachwuchses umfasst aber nicht nur die Arbeit am Wasser, sondern auch Umweltaktionen (Rama dama) oder auch die Überprüfung der Nistkästen an den Vereinsgewässern. "Nicht zu vergessen ist die Teilnahme am Ferienprogramm oder das alljährliche Jugendcamp." Im September beteiligte sich der Verein mit der Jugend am Ferienprogramm der Gemeinde Kümmersbruck mit einem "Kreativtag Wasser".Gewässerwart Christian Kosel informierte nicht nur über die aktuelle Fangstatistik, sondern auch über verschiedene Besatzmaßnahmen. "Regelmäßig kümmert sich der Verein um einen Fischbesatz, nicht nur von bekannten und geschätzten Speisefischen, sondern der Verein hat sich auch dem Artenschutz verschrieben."