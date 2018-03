Sport Schwandorf

25.03.2018

29

0 25.03.201829

Marco Sächerl (18) läuft die 100 Meter in 11,8 und die Stadionrunde in 51,55 Sekunden. Mit 1,71 Meter wird der Abiturient und angehende Sportstudent Oberpfalzmeister im Hochsprung der Altersklasse U20. Sein Verein, der TSV Schwandorf, ehrt ihn dafür mit der Leistungsnadel in Bronze.

Halbes Jahrhundert dabei

Deutscher Vizemeister

Der Turn- und Sportverein gehört zu den wenigen in der Oberpfalz, die seinen Sportlern, Funktionären und langjährigen Mitgliedern einen eigenen Ehrenabend widmet. Präsident Dr. Karl-Heinz Saur hatte dazu am Freitagabend in die TSV-Turnhalle eingeladen und hätte gerne Josef Grau für 80 und Helmut Zimmermann für 70 Jahre Treue geehrt. Beide Urgesteine mussten aber aus gesundheitlichen Gründen absagen. Persönlich nahm dagegen Albert Luber Urkunde und Präsent für 65-jährige Mitgliedschaft entgegen.Auf 50 Jahre Zugehörigkeit blickten Günter Gittfried, Peter Neft, Josef Hagl und Bernhard Reindl zurück. Seit 40 Jahren gehören Franz Pretzl und seit 25 Jahren Ingeborg Paintner dem TSV an. Ehrenausschussvorsitzender Hans Gradl zeichnete folgende Funktionäre für langjährige ehrenamtliche Tätigkeit im Präsidium oder in den Abteilungen mit Verdienstnadeln aus: Günter Liebl, Josef Lehnerer, Willi Schmid (Silber), Anita Messer, Julia Doblinger, Maria Schießl, Gabriele Hüttl, Karin Lehnerer und Anton Schill (Bronze).Der Verein ehrte schließlich Aktive, die sich im vergangenen Jahr einen Titel auf Bezirks-, Landes- oder Bundesebene holten. Aus der Abteilung "Ju Jutsu" waren es Niklas Fendl, Daniel Pfeifer, Talena Trettenbach und Marco Weiß. In der Sparte "Judo" sicherten sich Margarita Wdowin, Nicola Simon und Mahmoud Kallab den Titel des Oberpfalzmeisters. Bei den Leichtathleten erfüllten Michael Möbius, Marco Sächerl, Maximilian Achhammer, Lina Mauerer und Marek Wittmann die Voraussetzungen für eine Ehrung.Sportliches Aushängeschild ist der Gewichtheber Stefan Gradl, der im letzten Jahr deutscher Vizemeister in der Masterklasse bis 62 Kilogramm Körpergewicht wurde. Für die Arbeitsgemeinschaft der Schwandorfer Jugendgruppen gratulierte Roswitha Mohler, für den Stadtverband für Sport Hans Zimmermann und für den Bayerischen Landessportverband Bezirksvorsitzender Hermann Müller. Die Turnmädchen hatten unter der Leitung von Nadine Marschall ein Showprogramm mit schwierigen Übungsteilen einstudiert. Alexandra Saur und Bastian Wagner gestalteten den musikalischen Teil des Abends.