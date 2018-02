Freizeit Sulzbach-Rosenberg

Die Arbeitsgemeinschaft der SPD-Senioren 60plus fährt im Herbst in den Bayerischen Wald. Ziel der Reise vom Donnerstag, 27. September, bis Sonntag, 30. September, ist Ringelai im Landkreis Freyung-Grafenau, auch oft "das Meran des Bayerwalds" genannt. Die Gruppe steigt dort im Erlebnis-Hotel Gross ab. Das Programm enthält drei Übernachtungen mit Halbpension, Ausflüge nach Krumau oder nach Budweis in Tschechien sowie nach Waldkirchen zum Bayerwald-Dom und eine Wanderung zur Saussbachklamm mit Besuch der Alm. Die Kosten betragen pro Person 205 Euro. Die Zahl der Teilnehmer ist auf 30 Personen begrenzt. Abfahrt ist am Donnerstag, 27. September, um 9.30 Uhr, an der Haltestelle Nürnberger Straße in Sulzbach-Rosenberg mit weiteren Zusteigemöglichkeiten bis Amberg. Anmeldungen nehmen Helene Schwarz, 09661/65 76, und Helma Dirrigl, 09661/67 46, entgegen.