Sport Sulzbach-Rosenberg

18.05.2018

Nach der Saison in der Oberliga hatten sich die Nachwuchshandballerinnen um die Trainer Katharina Mutzbauer und Lena Zientek für die Qualirunden hohe Ziele gesteckt: Auf geht's in die Landesliga. Nach zwei Turnieren und einem zweiten Platz stand der Einzug in die Landesliga fest. Die langjährige Trainerin Lisa Steiner legte die Grundlagen für diesen Erfolg. HC Sulzbach: Tor: Linda Müller; Franziska Kugler; Feld: Sophie Dirscherl (30 Tore), Emma Röhrer (7), Mia Eichenmüller (14/5), Nina Tuchbreiter (13), Kathrin Waninger (6/1) Luisa Meyer (9), Sara Rösch