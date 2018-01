Sport Sulzbach-Rosenberg

Der TuS Rosenberg richtet am Wochenende seine traditionellen Hallenfußballturniere in der Krötensee-Turnhalle aus. Am Samstag, 13. Januar, von 9 bis 12.30 Uhr spielen die E1-Junioren um gute Platzierungen, die acht teilnehmenden Teams werden wieder tollen Fußball auf das Parkett zaubern. Von 13.30 bis 18 Uhr stehen sich dann zehn E2-Mannschaften gegenüber. Für viel Unterhaltung werden anschließend von 19 bis 22.30 Uhr die B-Juniorinnen (U17) sorgen.

Am Sonntag, 14. Januar, eröffnen um 9 Uhr die D-Junioren den Turniertag, Siegerehrung ist um 12.30 Uhr. Das F-Juniorenturnier (13.30 bis 18 Uhr) mit zehn Teams sorgt dann für einen schönen Abschluss. Bei allen Turnieren sind wieder viele fränkische und Mannschaften aus anderen Fußballkreisen am Start, so dass es wieder interessante Vergleiche geben wird.