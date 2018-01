Sport Sulzbach-Rosenberg

17.01.2018

Beim Hallencup des TuS Rosenberg dominieren bei den jüngsten Fußballern die Gäste aus Franken. Im Mädchen-Turnier geht der Sieg an ein Oberpfälzer Team - und bei den D-Junioren haben die Gastgeber die Nase vorn.

Ein toller Bandenkick auf dem Hallenparkett wurde den zahlreichen Zuschauern in der Krötenseehalle geboten. Beim Turnier der E-1-Junioren gewann der FC Hedersdorf aus Franken in einem spannenden Finale mit 2:1 gegen den SV Raigering. Quelle Fürth entschied das kleine Finale gegen den FV Vilseck mit 1:0 für sich. Auf Platz fünf folgte der SV Loderhof durch einen 1:0-Erfolg gegen Altensittenbach. Im Spiel um Rang sieben gewann Gastgeber SG Rosenberg gegen SG Etzenricht mit 2:1. Beim E-2-Turnier gab es ein rein fränkisches Finale, das der ESV Flügelrad Nürnberg mit 2:1 gegen Quelle Fürth gewann. Der TSV Königstein wurde durch ein 2:1 gegen die SG Etzenricht Dritter, Rosenberg/Traßlberg bezwang die SG Altensittenbach mit 3:0 und eroberte Rang fünf. Auf den Plätzen sieben bis zehn folgten SG Hohenstadt, FV Vilseck, SV Illschwang/Schwend und der FC Hedersdorf.Bei den F-Junioren war die SG Quelle Fürth das Maß aller Dinge und erreichte nach einer eindrucksvollen Leistung souverän den ersten Platz. Auch Gastgeber SG Rosenberg konnte die Gäste nicht stoppen und verlor das Endspiel deutlich mit 0:7.Spannende Partien lieferten sich die D-Junioren. Nach Vorrunde und Überkreuzspielen standen sich SG Rosenberg/Traßlberg und die SG Hahnbach im Finale gegenüber. Nachdem die SG Rosenberg in der Vorrunde mit 4:3 gewonnen hatte, war das Endspiel eine klarere Sache. Mit 4:1 holte sich der Gastgeber den verdienten Turniersieg. Platz drei sicherte sich die JFG Mittlere Vils vor SG Rosenberg/Traßlberg II, SV Loderhof, JFG AS West, SV Raigering und Germania Amberg.Eine spannende Abendunterhaltung boten die sieben B-Juniorinnenteams und zeigten stellenweise hervorragenden Budenzauber. Im Modus "jeder gegen jeden" holte sich der SV Stauf mit sechs Siegen den Turniersieg. Die Plätze zwei und drei erreichten die punktgleichen SV Kulmain und JFG Mittlere Vils (je 10), vor dem SC Kirchenthumbach (9), SV Lauterhofen und VfL Treuchtlingen (je 6). Mit einem Punkt war der TuS Rosenberg ein guter Gastgeber und nahm den siebten Platz ein. Es war wieder ein tolles Fußballwochenende und die vielen Zuschauer sorgten bei den Turnieren für eine stimmungsvolle Kulisse.