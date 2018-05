Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

23.05.2018

4

0 23.05.2018

Evangelischer Männerbund blickt Ende der Renovierung in Oed entgegen

Bevorstehende personelle Veränderungen im Laufe dieses Jahres und kommende Veranstaltungen beschäftigten den Vorstand des Evangelischen Männerbunds Sulzbach im Haus der Kirche und Diakonie.In einer Sitzung am Montag, 4. Juni, im Freizeitheim in Oed wird sich der Vorstand ein Bild der umfangreichen Sanierungsarbeiten machen, die dort laufen. Sie stehen vor dem Abschluss. Das gewohnte Sommerfest an Fronleichnam in Oed fällt heuer allerdings aus.Ab Mitte Juni läuft dann die Belegung und Vermietung für das Freizeitheim wieder an. Wünsche nimmt das Büro des Evangelischen Männerbunds Sulzbach, Pfarrplatz 2, 09661/9 06 90 80 (Anrufbeantworter) oder ev.maennerbund.sulzbach@web.de entgegen. Am Sonntag, 5. August, sind die Männerbündler auf einer Tagesfahrt in Weißenburg unterwegs. Dekan Karlhermann Schötz stellt als Reiseleiter die dortige Kirche vor. Außerdem wird die Weißenburger Therme besichtigt.Nach zwei Familiennachmittagen am Sonntag, 16. September, in Aichazandt und am Sonntag, 7. Oktober, in Fromberg gibt es am 14. Oktober um 9 Uhr einen Festgottesdienst zum Männersonntag und eine anschließende Zusammenkunft im Gemeindesaal mit Ansprachen zum 125-jährigen Bestehen des Männerbundes.Mit dem traditionellen Reformationsfestzug am Sonntag, 4. November, mit den Bergknappenmusikern zum Festgottesdienst in der Christuskirche und einem auswärtigen Festprediger sowie der Adventsfeier mit Jubilarehrung am Sonntag, 9. Dezember, im Gemeindesaal unter der Christuskirche schließt der umfangreiche Veranstaltungsplan.Der Vorsitzende Dekan Karlhermann Schötz zeigte sich im Rückblick erfreut über die große Beteiligung der Mitglieder und der Kirchengemeinde bei den angebotenen Veranstaltungen des Männerbundes. Er dankte den Vorstandsmitgliedern für den ehrenamtlichen Dienst.An seinen Stellvertreter Andreas Weber wandte er sich mit besonderen Dankesworten, dass er noch bis zum Herbst dieses Jahres, trotz angeschlagener Gesundheit, für den von ihm ausgearbeiteten Veranstaltungsplan verantwortlich zeichnet. "So haben wir in der Vorstandschaft ohne Zeitdruck die Möglichkeit, eine Nachfolge-Regelung zu finden und von Ihnen ein gut bestelltes Haus im geordneten Rahmen zu übernehmen", betonte Schötz abschließend.