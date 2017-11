Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

23.11.2017

Zwischen 13 und 22 Uhr wurde am Montag auf dem Stahlgruber-Parkplatz ein parkender Ford angefahren. Der Verursacher streifte offenbar beim Rangieren den parkenden Pkw an der Beifahrertüre und machte sich unerkannt aus dem Staub. Es entstand ein Schaden von rund 800 Euro. Hinweise an die Polizeiinspektion unter 09661/87 44-0.