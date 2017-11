Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

19.11.2017

Pünktlich zur Vorweihnachtszeit startet das "Lions-Hilfswerk Sulzbach-Rosenberger Adventskalender" wieder seine erfolgreiche Weihnachtsaktion - nun schon zum achten Mal.

Der Adventskalender hat es in sich: Statt Schokolade verbergen sich hinter jedem Türchen bis zu elf attraktive Preise vom I-Pad über einen Stand-up-Paddlingkurs bis zum Mountainbike oder Wellnessgutschein - insgesamt im Wert von fast 10 000 Euro.Der Kalender steckt voller Überraschungen und wird sicher jedem Spaß machen, der ihn für nur fünf Euro erwirbt oder verschenkt. Gleichzeitig kann man etwas Gutes tun: Der Reinerlös aus der Aktion geht an soziale und kulturelle Einrichtungen unserer Region.Das Motiv des Adventskalenders wurde wieder im Rahmen eines Malwettbewerbs ermittelt. Gewinnerin ist diesmal Anna Förster aus der 10. Klasse der Mittelschule Krötensee. Sie kann sich über eine Aufbesserung der Klassenkasse freuen.Der Kalender kann vom 2. bis 28. November bei vielen Verkaufsstellen erworben werden. Unter den verkauften Kalendern werden dann die Preise verlost und ab Anfang Dezember täglich auf der Homepage des Lions-Club ( www.lions-club-sulzbach-rosenberg.de) und in der Sulzbach-Rosenberger Zeitung veröffentlicht.Sie können unter Vorlage des Originalkalenders direkt bei den entsprechenden Firmen abgeholt oder eingelöst werden. Aber Achtung: Auch diejenigen, die bis zum 23. Dezember bereits gewonnen haben, sollten ihren Kalender aufheben: Unter allen verkauften Adventskalendern wird am 24. Dezember zusätzlich der Hauptpreis verlost. Was das ist, wird nicht verraten, da muss man schon der Reihe nach alle 24 Türchen öffnen.