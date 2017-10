Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

29.10.2017

Rathaus, Tannenbaum und eine Krippen-Szene - all das vereinte Anna Förster aus der Klasse M10-2 der Krötensee-Mittelschule geschickt und farblich ansprechend zu einem Motiv, das für den neuen Lions-Adventskalender nicht besser passen könnte. Pünktlich zum Beginn der Vorweihnachtszeit startet das Lions-Hilfswerk Sulzbach-Rosenberger Adventskalender nun zum achten Mal seine Aktion.

Die Siegerin des Malwettbewerbs kann sich über eine Aufbesserung der Klassenkasse und ein persönliches Geschenk freuen. Überbringer der Präsente waren am Freitag Hilfswerk-Vorsitzende Barbara Maisch und Lions-Präsidentin Petra Schöllhorn. Sie dankten Rektor Peter Danninger und Kunst-Fachlehrerin Ilse Greißinger für die Bereitschaft der Schüler und hoben besonders das Talent von Anna Förster hervor. Der Kalender kann vom 2. bis 28. November bei vielen Verkaufsstellen und auf dem Martini-Markt am Lions-Stand erworben werden. Unter den verkauften Kalendern werden dann die Preise verlost und ab Anfang Dezember täglich auf der Homepage des Lions-Clubs ( www.lions-club-sulzbach-rosenberg.de) und in der SRZ veröffentlicht.Auch diejenigen, die bis zum 23. Dezember bereits gewonnen haben, sollten ihren Kalender aufheben: Unter allen verkauften Adventskalendern wird am 24. Dezember zusätzlich der Hauptpreis verlost.