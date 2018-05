Freizeit Ursensollen

Das wurde auf der Mitgliederversammlung im Vereinsheim der Hubertus-Schützen deutlich. Sie diente hauptsächlich einem Rückblick auf das vergangene Jahr. Ein Höhepunkt war aus der Sicht der Mitglieder natürlich das Gockerlfest.

Nachdem jedoch auch Gauschützenmeisterin Rebecca Kramer (Pegnitzgrund) vom "weltbesten Gockerlfest" sprach, fanden sich die Mitglieder in ihrer Auffassung bestätigt. Am Sonntag, 8. Juli, steht der gesellige und kulinarische Höhepunkt auf dem alten Bahnhofgelände in Ursensollen wieder auf dem Programm. Die Bilanz der weiteren Vorstandsmitglieder um Schützenmeister Simon Kopp fiel durchweg positiv aus. Der Verein stehe nicht nur sportlich, sondern zudem finanziell gut da. Auch die Jugendarbeit und das Engagement des Vereins in der Gemeinde fällt demnach positiv aus. Das, so Kopp, sei vor allem den vielen aktiven Mitgliedern zu verdanken, von denen einige für ihre ausgeprägte Treue zum Verein geehrt wurden: Andrea Strobl, Ludwig Federl und Stephan Nold sind bereits 25 Jahre dabei, Anne Reif sogar 50 Jahre.Für ihre Unterstützung bedankten sich auch der stellvertretende Schützenmeister Berthold Kopp und Rebecca Kramer bei den Ausgezeichneten. Die Gauschützenmeisterin lobte darüber hinaus die offensichtlich reibungslose Zusammenarbeit im Verein. Daher lasse sich schließen, dass Hubertus sehr positiv in die Zukunft blicken könne. Als einer der schießsportlichen Höhepunkte des nächsten Jahres steht erneut Teilnahme am Gutmann-Cup im Sommer an,