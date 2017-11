Kultur Ursensollen

09.11.2017

Für die Musikkapelle Ursensollen ist es der Höhepunkt des Jahres. An zwei Abenden hatte sie zum Jahreskonzert ins Kultur- und Begegnungszentrum Kubus eingeladen. Das Interesse war wieder immens. Denn sogar eine Uraufführung stand auf dem Programm.

Ehrungen Leistungsabzeichen



Musikleistungsabzeichen D1: Alois Ehbauer, Christopher Lippert und Max Ströhl



Musikleistungsabzeichen D2: Karolina Stiegler, Lorenz Weber



Juniorenabzeichnen: Pius Geitner, Sebastian Tuscherer, Daniel Donhauser, Evi Ehbauer, Jonas Erlbacher und Lukas Junker



Langjährige Aktive



35 Jahre: Winfried Schorner



15 Jahre: Lena Schmaußer, Carola Stauber, Kerstin Stauber und Anna Weigl



10 Jahre: Katharina Brunner und Vanessa Schindler



5 Jahre: Karolina Stiegler, Jan Tischler und Theresa Weber (brü)

Der frisch gekürte Kulturpreisträger des Bezirks Oberpfalz biete einen Konzertabend mit viel Abwechslung, großem Engagement der Musiker und mancher Überraschung, kündigte Vorsitzende Angela Harbauer an. Unter Leitung von Stefan Neger erklang zur Begrüßung die Ouvertüre aus der Zauberflöte, gefolgt vom Satz "Gandalf" aus der Sinfonie The Lord oft the Rings von Johan des Meijs.Erster Höhepunkt des Abends war der Auftritt von Kyusang Jeong. Der südkoreanische Solist an der Bassklarinette präsentierte zusammen mit der Kapelle "Tre Sentimenti", ein dreiteilig und gut 20-minütiges Stück, geprägt von unregelmäßigen Taktarten, Tempowechseln und Rhythmen. Erstmals in dieser Art und Weise in der Oberpfalz dargeboten, gab es den Zuhörern das Gefühl, ständig herumgewirbelt zu werden, wie Harbauer angekündigt hatte.Zwischen den sieben Stücken der Musikkapelle stand das Nachwuchsorchester der Ursensollener Musiker im Mittelpunkt. Dieses hatte sich mit zwei Stücken ganz dem Thema Rock 'n' Roll verschrieben. Großen Applaus erhielten die jungen Musiker für das Arrangement "Shut up and dance" sowie "Rock about". Natürlich durfte eine Zugabe nicht fehlen: der Marsch Schloß Leuchtenburg.Erstmals präsentiert wurde von der Musikkapelle das Werk Tigerenten-Marsch, komponiert von Max Köppl aus Erlheim, vielen bekannt durch das Musical "Die Mondnacht". "Ein bisschen crazy, aber das hat was", stand hierzu auf dem Konzeptzettel Harbauers, die die nach ihren Worten eigenwillige Marsch-Fantasie mit integrierten Elementen moderner Tanzmusik ankündigte. "Das ist natürlich ein gewisses Experiment, und wir sind selbst gespannt, wie sich das Ganze anhört und wie es ankommt", sagte Harbauer zur Einstimmung.Das Werk erhielt vom Publikum viel Applaus, ebenso wie alle Musiker für ihre Leistung. Zwei Zugaben gab es, und einen vollends zufriedenen Bürgermeister Franz Mädler im Publikum: "Auf unsere Musikkapelle können wir zurecht stolz sein. Über die Auszeichnung als Kulturpreisträger in der Oberpfalz repräsentiert sie unsere Gemeinde. Was Dirigent Stefan Neger und seine Musiker uns heute präsentierten zeigt, dass diese Ehrung zurecht erfolgt ist."Beim Jahreskonzert überreichten Vorsitzende Angela Harbauer und Musikbund-Kreisvorsitzenden Werner Stein Leistungsabzeichen und ehrten langjährige Mitglieder.