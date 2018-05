Vermischtes Ursensollen

13.05.2018

Es war die zweite Auflage des "Spiels ohne Grenzen" der Kinderfeuerwehren im Landkreis Amberg-Sulzbach, ausgerichtet von der FFW Ursensollen. Eine ziemliche Gaudi, aber natürlich auch eine spannende Sache, schließlich wurden hier die Besten unter 15 Kindergruppen ermittelt. Diesen Titel teilen sich die Kinderfeuerwehren Haselmühl 2 und Ursensollen 1, die punktgleich auf dem 1. Platz landeten.

Die Platzierungen 1. Ursensollen 1 (187 Punkte)



1. Haselmühl 2 (187 Punkte)



3. Hahnbach 1 (174 Punkte)



4. Hahnbach 2 (172 Punkte)



5. Haselmühl 1 (165 Punkte)



6. Ensdorf (160 Punkte)



7. Hohenkemnath 2 (157 Punkte)



8. Hohenkemnath 1 (154 Punkte)



9. Ursensollen 2 (144 Punkte)



10. Auerbach 2 (142 Punkte)



11. Auerbach 5 (126 Punkte)



12. Auerbach 3 (115 Punkte)



13. Auerbach 6 (112 Punkte)



14. Auerbach 4 (110 Punkte)



15. Auerbach 1 (99 Punkte). (egl)

15 Kinderfeuerwehrgruppen aus Ursensollen, Auerbach, Hohenkemnath, Haselmühl, Ensdorf und Hahnbach, einige auch mit mehreren Gruppen, traten im Feuerwehrhaus Ursensollen an. Pünktlich um 14 Uhr starte das große "Spiel ohne Grenzen" mit insgesamt zehn Stationen. So musste beispielsweise ein Entenrennen der etwas anderen Art bewältigt werden: 20 Enten in einem mit Wasser gefüllten Kinderschubkarren mussten die Teilnehmer durch einen Parcours bringen. Selbstverständlich darf bei einem Feuerwehrwettbewerb Wasser nicht fehlen. An drei Stationen spielte das Löschmittel eine große Rolle. Auch Geschicklichkeit musste der Nachwuchs zeigen.Nach gut drei Stunden waren alle Stationen bewältigt und es ging ans Punktezählen. Die Kinder waren schon sehr gespannt, wer den von Landrat Richard Reisinger gesponserten Wanderpokal mit nach Hause nehmen würde. Die Sieger ehrten 2. Vorsitzender Alexander Graf, Kreisbrandinspektor Christof Strobl und stellvertretender Landrat Hans Kummert, die auch die Organisatoren Steffi Michel und Saskia Landgraf würdigten. Jede Gruppe wurde mit einem kleinen Pokal belohnt. Da es zwei erstplatzierte Gruppen gab, entschied die Feuerwehr Ursensollen, die Siegertrophäe an die Gäste aus Haselmühl abzugeben.