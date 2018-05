Vermischtes Ursensollen

18.05.2018

Ein mittlerer fünfstelliger Eurobetrag ist weg. Einbrecher stahlen das Geld aus einer Metzgerei in Eglhofen (Gemeinde Ursensollen). Die Kripo Amberg sucht nun Zeugen.

Wer hat in der Nacht auf Dienstag in Bereich Eglhofen Personen oder Fahrzeuge bemerkt, die mit der Tat in

Zusammenhang stehen könnten?

Wer hat im Bereich der Ortsverbindungsstraße zwischen Thonhausen und Berghausen oder in diesem Bereich verdächtige

Fahrzeuge oder Personen bemerkt?

In der Nacht auf Mittwoch drangen die Täter in ein Wohn- und Geschäftshaus in Eglhofen, raus schlichen sie sich mit einem hohen Geldbetrag, berichtet die Polizei. Bei dem Einbruch richteten die Unbekannten einen Schaden von rund 1000 Euro an.Die Einbrecher sahen sich laut Polizeibericht im ganzen Haus um, im Erdgeschoss fanden sie einen Tresor, den sie mitnahmen. Insgesamt entwendeten die Täter einen mittleren fünfstelligen Eurobetrag.Am Freitag wurde der gestohlene Tresor auf einem Feldweg bei der Ortsverbindungsstraße zwischen Thonhausen und Berghausen gefunden. Laut Polizeiangaben wurde der Behälter offensichtlich maschinell bearbeitet, um ihn zu öffnen.Die Kriminalpolizei Amberg ermittelt und fragt:Hinweise an die Polizei Amberg, Telefonnummer 09621/890-0, oder an jede andere Polizeidienststelle.