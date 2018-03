Freizeit Vohenstrauß

18.03.2018

18.03.2018

Wie es in einem Ort mit rund 5000 Einwohnern zugeht, weiß Miss Germany Isabel Buder-Gülck ganz genau, denn sie stammt aus einer Kleinstadt in Schleswig-Holstein, die etwa genauso groß ist wie Vohenstrauß. In der Nacht auf Samstag mischte sie die Besucher in der Glasfabrik gehörig auf. Lange hatten die Gäste auf den hübschen Partygast gewartet. Kurz nach Mitternacht war es soweit und das Ballermann-Girl brachte Partystimmung in die ehemalige Betriebshalle, in der zuvor DJ Michael B. schon mächtig für Feierlaune gesorgt hatte. Seit die blonde Schönheit im Februar 2012 zur schönsten Frau Deutschlands gekürt wurde, reist die 27-Jährige unter dem Künstlernamen "Isi Glück" durch die Lande. Seit vergangenem Jahr tritt die ausgebildete Sport- und Fitnesskauffrau regelmäßig im Mega-Park in Mallorca auf. Mit ihrem Hit "Hände hoch Malle" brachte sie auch ein bisschen Ballermann-Gefühle in die Glasfabrik. Die einfach gestrickten Ohrwurm-Melodien bei der etwa halbstündigen Show wie "Das Leben ist ne Party" durften nicht fehlen. Die über 400 Partygäste machten da gerne mit. Danach verteilte sie sich noch einige Autogramme, bevor sie wieder in der Nacht verschwand. Bild: dob