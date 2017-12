Politik Vohenstrauß

14.12.2017

7

0 14.12.2017

Ohne größere Diskussionen verläuft die letzte Bauausschuss-Sitzung des Jahres. Beim Gebäude der Vohenstraußer Feuerwehr kommt es zu Veränderungen.

Zum ersten Bauantrag in der Waldauer Straße 19 in Altenstadt gebe es eine kleine Vorgeschichte, informierte Bürgermeister Andreas Wutzlhofer das Gremium. Bereits im Juli haben die Räte über einen Vorbescheid beraten, da das Bauvorhaben im Außenbereich liegt und daher nicht privilegiert ist.Allerdings wurde der gestellte Antrag nach Beratung mit der Baubehörde am Landratsamt vom Bauherrn zurückgenommen und jetzt ein Bauantrag vorgelegt, über den es nun neu zu entscheiden gelte. Die Besitzer wollen mit der Erweiterung des bestehenden Wohnhauses einfach zusätzlichen Wohnraum schaffen, ergänzte das Stadtoberhaupt.Gegen den vorliegenden Bauantrag erhoben die Gremiumsmitglieder keinerlei Einwendungen und erteilten das gemeindliche Einvernehmen. Deshalb wird die Verwaltung nun beauftragt, den Plan an die zuständige Genehmigungsbehörde im Landratsamt Neustadt/WN weiterzuleiten.Im Holunderweg 8, in der Gemarkung Altenstadt, wurde ebenfalls einer Befreiung vom Bebauungsplan zugestimmt, da das Vorhaben vom bestehenden Bebauungsplan abweicht. Hier darf ein Carport errichtet werden. Ebenfalls gebaut darf im Trauschendorfer Weg 22 in Kaimling werden. Im bestehenden Garagengebäude soll eine Wohnung entstehen. Außerdem kommt ein Carport und ein Geräteschuppen dazu.Ein Landwirt baut in Nähe der Retzstraße in Altenstadt an eine Maschinenhalle an. Dafür gab es grünes Licht zur Weiterleitung an die Genehmigungsbehörde, da das Vorhaben für die Gremiumsmitglieder unbedenklich ist. Lediglich Wolfgang Töppel verwies auf die schlechte Sicht bei der Ausfahrt, was aber nicht Gegenstand der Entscheidungen war.Wutzlhofer teilte den Räten anschließend noch die Baugenehmigungen mit, die er im Rahmen seiner Zuständigkeit vorab erteilt hatte. An der Lerau 20 wird mit dem Bau eines Einfamilienwohnhauses mit Einliegerwohnung und Garage eine Baulücke geschlossen. Der Umbau und Umnutzung von Flächen im Erdgeschoss zu einer altersgerechten Wohnung darf in der Friedrichstraße 16 vorgenommen werden.Am Vohenstraußer Feuerwehrhaus im Fluderweg soll eine Außentreppe den Fluchtweg ermöglichen. Zudem sollen bei der Stützpunktfeuerwehr einige Räume einer Nutzungsänderung unterzogen werden. Antragsteller war diesmal die Stadt in eigener Sache.An der Paint 2 in Altenstadt soll ein Doppelcarport entstehen und gebaut wird auch in der Waidhauser Straße 50 bei einem Autohaus. An die bestehende Halle erfolgt der Anbau einer Dialogannahme.

Eine "lustige Sache" brachte Bauausschussmitglied Johann Gösl noch ins Gespräch. Für einen Waldauer zeichnete er im Jahr 2012 in Nähe der St.-Johannes-Nepomuk-Kirche einen Plan für ein Doppel-Carport mit Satteldach und Biberschwanzeindeckung, damit es zum Charakter des Dorfumfeld passte. Damals lehnte der zuständige Sachbearbeiter das Bauvorhaben mit der Begründung ab, dass dadurch der Blick zur Kirche nicht mehr gewährt sei.

Vier Jahre ließ der Bauherr verstreichen. Dann stellte er erneut einen Bauantrag. Diesmal mit einem dreifachen Carport und Flachdach. "Jetzt wurde der Antrag wieder abgelehnt mit der Begründung, das Flachdach passe nicht zum Ensemble des Umfelds." Das Carport erhielt, wie bereits beim ersten Mal geplant, wieder ein Satteldach und durfte dann errichtet werden. Josef Haberkorn meinte: "Zwei Sachbearbeiter, zwei andere Sichtweisen." Und Wolfgang Töppel war überzeugt: "Das funktioniert auch im gleichen Zeitraum, da braucht es keine vier Jahre Wartezeit".