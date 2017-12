Wirtschaft Vorbach

06.12.2017

Auf dem Werksgelände der Novem Car Interior Design GmbH in Vorbach wird ein Neubau entstehen, der schon durch sein Äußeres Blicke auf sich ziehen soll. Im Innern werden künftig Innovationen bei Designlösungen und Lichtkonzepten gebündelt.

(exb) Erste Schneeflocken begleiteten den Spatenstich für das neue Design-Center der Novem Gruppe in Vorbach. Die beiden Geschäftsführer Günter Brenner und Dr. Johannes Burtscher begrüßten den Vorbacher Bürgermeister, Werner Roder, sowie den Architekten, Hans Kneidl, aus Weiden. Mit vor Ort waren auch Vertreter der Baufirma Mickan. "Das Design-Center am Stammsitz des Unternehmens wird einen weiteren Meilenstein in der Erfolgsgeschichte von Novem setzen und die Innovationsführerschaft mit einer modernen und ästhetischen Gebäudearchitektur eindrücklich belegen", teilt die Geschäftsführung in einer Pressemitteilung mit..Für das Unternehmen ist zeitgemäße Architektur ein Begriff für den Einklang von Erscheinungsbild und Funktion eines Bauwerks. In diesem Sinne ist das neue Designgebäude in Vorbach geradezu ein Statement. Bereits in der Planungsphase hat Architekt Hans Kneidl die höchsten Design-Anforderungen des Unternehmens berücksichtigt. Die Architektur vermittelt klar das Motto der Novem Gruppe, nämlich "Perfect Car Interior". Für die komplette Beleuchtung holt sich das Unternehmen Lichtlösungen aus dem Hause Zumtobel. Ein Anbieter, der neben innovativsten Ideen auch für Lichtqualität und Energieeffizienz bekannt ist. Das italienische Designstudio Pininfarina ist verantwortlich für die Gestaltung und den Ausbau des Innenraums. Ein weiteres Bekenntnis der Novem Gruppe zu Design und Premium."Der insgesamt ebenso elegant wie puristisch anmutende Bau setzt mit Beton- und Glaselementen das Spiel mit Licht gekonnt in Szene", so der Tenor der Geschäftsführung. Mit einer Grundfläche von 1200 Quadratmetern entspricht das Design-Center der Größe einer Turnhalle. Die Besonderheit für Hans Kneidl liegt in der Planungsphase. Gerade mal vor einem Jahr entstand die Idee für das Gebäude. Der Fokus der Büroräume und des Showrooms liegt auf der Präsentation von neuen Designstudien, Designideen und der Darstellung verschiedener Lichtszenarien für Dekorteile für den Fahrzeuginnenraum. Damit schafft sich Novem einen Kreativraum für die Mobilitätsanforderungen der Zukunft, die von Schlagworten wie "entspanntem Reisen" und "Wohnzimmerambiente" geprägt sind.Mit dem Neubau werden Abteilungen in einem Gebäude zusammengeführt und die bisher bestehende Übergangslösung entfällt. Designer und IT-Mitarbeiter finden in dem Gebäude modernste Arbeitsplätze. Damit rüstet sich Novem auch für den sich stetig fortsetzenden Wachstumskurs. Das Unternehmen investiert hierfür eine Summe von rund sechs Millionen Euro. Die Fertigstellung ist für den Sommer 2018 geplant.