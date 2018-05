Die Nordoberpfälzer sind längst auf den Geschmack gekommen. Bereits zwei Mal lockten die Food-Trucks die Massen auf den Großparkplatz. Nachschlag gefällig? Am Samstag, 19. Mai, rollen erneut die verschiedensten Küchen auf Rädern in die Max-Reger-Stadt, vom "DawgStop" (leckere Hotdogs) über "Goud" (fränkische "Heimat-Weggala") bis hin zum "Guerilla-Gröstl" (Gourmet-Bürger). Die über 30 Trucks und Stände parken von 12 bis 19 Uhr in den Naabwiesen. Dazu servieren die Veranstalter vom Stadtmarketing Weiden eine Kinderzone mit Karussell, Hüpfburg und Kinderschminken sowie einen Biergarten und Live-Musik. Wohl bekommt's! Bild: Wilck