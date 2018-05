Zu zwei 80. Geburtstagen gratulierte der "Stammtisch ehemaliger Lokführer" am Freitag im Hause Huber am Rehbühl. Horst Huber hatte am Freitag, seine Frau Soledad bereits vier Tage zuvor ihren Ehrentag. Kennengelernt hatten sich der Weidener Lokführer und die aus Spanien stammende Frau vor 55 Jahren am Bahnhof Markredwitz. Sie heirateten 1964. Aus der Ehe gingen eine Tochter und zwei Söhne hervor. Einer von ihnen wurde ebenfalls Lokführer, der andere ist Stadtgärtnermeister Thomas Huber . Jahrzehnte später, am 19. Februar 1996 machte Horst Huber als Lokbetriebsinspektor (Z) seine letzte Fahrt mit dem Pendolino von Weiden nach Nürnberg. Noch häufig macht das Ehepaar Huber im eigenen Haus in Muellos de los Caballeros, nahe der portugiesischen Grenze, Urlaub. Für die ehemaligen Lokführer gratulierte Johannes Müller , für die "7er-Kameradschaft" 2. Vorsitzender Bernhard Czichon .