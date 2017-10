Reise- und Freizeitmesse in der Max-Reger-Halle in Weiden

Wer gegen Jahresende schon an den Urlaub 2018 denkt, sollte sich diesen Termin freihalten: Zum zweiten Mal findet am 11. und 12. November in der Max-Reger-Halle die Reise- und Freizeitmesse statt.

Aussteller auf der Reise- und Freizeitmesse Diese Aussteller werden auf der Reise- und Freizeitmesse vertreten sein:



Africa Safari Experts, Weiden



Allianz Generalvertretung Heiko Hering, Schirmitz



Hamm Baskets, Weiden



American Trendhouse GmbH, Sulzbach-Rosenberg



Auto Jäger, Wernberg-Köblitz



Bayer Reisen, Pleystein



Bayreuth Marketing & Tourismus



Lohengrin-Therme, Bayreuth



Die Abnehm-Akademie, Weiden



Erlebnisbad AquaFit, Waldmünchen



Fahrrad Fritsch, Neustadt/WN



Geo-Park Bayern-Böhmen, Parkstein



Sibyllenbad, Neualbenreuth



Landratsamt Amberg-Sulzbach



Marienbad Kur- und Spa Hotels, Marienbad



Oberpfalz Medien - Leserreisen



Opel Franke Automobile GmbH & Co. KG, Weiden



PS-Motor-Center GmbH Peter Stadler, Amberg



Reiseservice Horst Strobl, Amberg



Reisewelt, Grafenwöhr



Sonnenklar Reisebüro, Weiden



Stadtverwaltung Weiden



Thomas Cook Reisebüro, Weiden



Tourismus Bayerischer Wald



Tourismuszentrum Oberpfälzer Wald, Neustadt/WN



Vitalis - Haus der Gesundheit, Weiden



Weinshop Hirsch, Neustadt/WN



Wildpark Mehlmeisel



Wohnmobile Bayer, Pleystein

Die Messe spricht auch in ihrer zweiten Auflage sowohl Liebhaber von Fernreisen als auch Freunde des Heimaturlaubs an. Zahlreiche Aussteller stellen ihre Ziele und Angebote zum In- und Ausland vor, dazu gibt es informative Vorträge zum Beispiel über die Hurtigruten, Kenia, Rom, Schottland und die Transsibirische Eisenbahn. Auf der Bühne sorgen die Abnehm-Akademie und die Hamm Baskets für Unterhaltung.Der Eintritt zur Reisemesse, die von Oberpfalz-Medien und der Max-Reger-Halle veranstaltet wird, ist frei. Die Organisatoren haben die Anregungen aus der Premiere im Februar ernst genommen und bei der Neuauflage mehr Platz für die Besucherströme eingeplant. Der große Saal der Max-Reger-Halle steht zwar auch dieses Mal wegen einer Abendveranstaltung nicht zur Verfügung, doch die Laufwege im Foyer und im ersten Obergeschoss werden großzügiger sein als bei der ersten Messe.Oberpfalz-Medien veranstalten an ihrem Leserreisen-Stand zusammen mit ihrem Partner FRK Gruppen- und Erlebnisreisen ein Gewinnspiel. Die Sieger dürfen sich über eine viertägige Reise zur Sonneninsel Krk für zwei Personen freuen. Als zweiten Preis gibt es eine zweitägige Busreise zum Musical "The One" im Friedrichstadtpalast in Berlin. Dritter Preis: zwei Übernachtungen für zwei Personen im 3-Sterne-Hotel in Prag.Die Messe ist am Samstag von 10 bis 18 Uhr, am Sonntag von 10 bis 17 Uhr geöffnet.