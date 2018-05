Nicht als Schaf, sondern ganz im Gegenteil: Recht scharf - ja, chili-scharf - zeigte sich die Band, die am Freitagabend die "Live Stage" im "Parapluie" stürmte. Die Nabburger Formation "Schoaf" hatte drei Sets dabei. Ausreichend, um die Biergartenbesucher, die draußen dem lauen Abend frönten, spätestens zur zweiten Runde in die Kneipe zu locken. Die Scharfmacher aus dem Naabtal brachten von Anfang tolle Stimmung und nach einer Weile sogar die Fans zum Tanzen. Vier Stunden dauerte der Bühnenzauber. Dabei spielte die Band in veränderter Besetzung. Mit Markus Meyer (Bass, Gitarre), Christoph Kulig (Gitarre), Matthias Obermeier (Schlagzeug), Angelo Eichstetter (Keybord) und einer frechen Lady: Sängerin Eva Jahn. Power, Party, Fun: Eine Zeitreise durch die Rockgeschichte mit unverwechselbaren Gitarrensounds und druckvoll groovenden Beats. Dazu gefühlvoller Gesang und eine überquellende Energie, die jeden mitriss.