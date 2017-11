JU präsentiert Stadtplan für Studenten

Mit Kommilitonen gemeinsam etwas erleben, die Studienzeit genießen und dabei noch den Geldbeutel schonen. Tipps, wie das in Weiden möglich ist, enthält der neue Studenten-Stadtplan der Jungen Union.

Im Café Edelweiß päsentierte die CSU-Nachwuchsorganisation ihr neues Werk, das vielfältige Angebote und Rabatte für Studenten enthält und inzwischen an vielen Örtlichkeiten kostenlos ausliegt. "Wir möchten, dass Weiden eine Studentenstadt wird und das Stadtbild auch vom studentischen Leben geprägt wird", erläuterte JU-Vorsitzende Maria Sponsel.Der Stadtplan gibt den künftigen Akademikern eine Übersicht über insgesamt zehn Lokalitäten mit interessanten Angeboten - von der Regionalbibliothek über Kneipen und Cafés bis hin zum Neue-Welt-Kinocenter. Dadurch sollen die Studenten stärker an die Stadt und die Region gebunden werden, so das Ziel der Jungen Union. Ein erster Schritt sei bereits vor zwei Jahren getan worden, mit dem letztendlich erfolgreichen Antrag auf kostenloses W-Lan in der Weidener lnnenstadt.Das Projekt Stadtplan soll in Zukunft noch ausgeweitet werden. "Wir möchten weitere Lokalitäten für die nächste Auflage gewinnen", erklärte Lucas Weigl, der für die grafische Umsetzung verantwortlich zeichnete. Maria Sponsel dankte außerdem dem Stadtplanungsamt, für die Bereitstellung des notwendigen Kartenmaterials sowie Stadtrat Hans Forster, der namens der CSU Weiden-Ost eine Kostenbeteiligung zusicherte.Mit im Boot ist die Regionalbibliothek Weiden, die bereits ab 15 Euro im Jahr eine Mitgliedschaft für Studenten bietet. Rabatte für Studierende gewähren außerdem der Jugendtreff Scout, sowie die Lokale "Matteo", "Edelweiß", "Il Cappuccino", "L'italiano" und das Neue-Welt-Kinocenter. In der Max-Reger-Halle gibt es bei Sprechtheater sowie Veranstaltungen von "BühneZwo" und "Klein + Kunst" 50 Prozent Ermäßigung. und auch die Weidener Thermenwelt gewährt Studierenden einen Preisnachlass.