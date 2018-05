Die Vikings bleiben siegreich. Gegen Kümmersbruck gab es den zweiten Saisonsieg. Jetzt steht allerdings eine echte Herausforderung auf dem Programm.

In ihrem zweiten Spiel dieser Saison konnten sich die Vikings-Footballer der DJK Weiden mit einem 26:12-Sieg gegen die Red Devils aus Kümmersbruck an die Tabellenspitze der Landesliga Mitte kämpfen. Je ein Touchdown konnte erzielt werden durch Gustavo Torres, Luke Molidor, Derek Davis und Darius Evans. Zwei Points after Touchdown verwandelte Kicker Michael Rauh. In einem harten Spiel, das teilweise auch auf Grund von Verletzungen unterbrochen werden musste, konnten die Wikinger vom Flutkanal ihre Führung erst in der zweiten Halbzeit ausbauen. Vor knapp 200 Zuschauern zeigten die Hausherren trotzdem, dass in dieser Saison die Play-offs eindeutig ihr Ziel sind.Head-Coach Brian Jansma zeigt sich zuversichtlich, dass sein Team weiterhin gute Leistung bringen kann und bereitet die Mannschaft im Training diese Woche auf den nächsten Gegner vor.Am Sonntag, 20. Mai, müssen sich die Vikings neu beweisen, zu Gast auf dem Gelände der DJK Weiden sind die Rams II aus Nürnberg. Die Nürnberger sind momentan auf Tabellenplatz zwei und der direkte Verfolger der Wikinger. Es wird ein spannendes Spiel erwartet, in dem keine der beiden Mannschaften Punkte zu verschenken hat. Kick Off am Sonntag ist um 15 Uhr auf dem Sportplatz der DJK Weiden.