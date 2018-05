Weiden in der Oberpfalz : Weiden |

Der Bayerische Fußballverband hat am Sonntagvormittag

die Relegationsspiele auf Verbandsebene ausgelost.

(af)  In derwurde die SpVgg SV Weiden (14. Bayernliga Nord) zusammen mit dem TSV Waldkirchen (2. Landesliga Mitte), dem TSV Buch (2. Landesliga Nordost) und dem ASV Vach (2. Landesliga Nordwest) der Gruppe Ost zugeteilt. Weiden trifft dabei in der ersten Qualifikationsrunde zunächst auf Vach, während Waldkirchen gegen Buch antritt.Hinspiele am Mittwoch, 23. Mai, 18.30 Uhr: ASV Vach - SpVgg SV Weiden,TSV Waldkirchen - TSV BuchRückspiele am Samstag, 26. Mai, 16 Uhr: SpVgg SV Weiden - ASV Vach,TSV Buch - TSV WaldkirchenDie jeweiligen Sieger treffen in der 2. Quailifikationsrunde aufeinander,der Gewinner hier ist in der Saison 2018/19 Bayernligist.In dersind der der SV Etzenricht (16. Landesliga Mitte) und der SV Schwarzhofen (3. Bezirksliga Oberpfalz Nord) der Gruppe Mitte zugteilt worden. Dabei trifft der SV Schwarzhofen zunächst auf den ASV Veitsbronn (15. Landesliga Nordost) , während der SV Etzenricht sich mit dem 1. FC Hersbruck (2. Bezirksliga Mittelfranken Nord) auseinandersetzen muss. In der Gruppe Ost spielt der SC Ettmannsdorf (15. Landesliga Mitte) zusammen mit VfB Straubing (2. Bezirksliga Niederbayern West), SpVgg Ruhmannsfelden (2. Bezirksliga Niederbayern Ost) und TB Roding (2. Bezirksliga Oberpfalz Süd). Ettmannsdorf muss dabei zunächst gegen Straubing antreten.Gruppe MitteHinspiele am Donnerstag, 24. Mai, 18.30 Uhr: SV Schwarzhofen - ASV Veitsbronn, 1. FC Hersbruck - SV EtzenrichtRückspiele am Sonntag, 27. Mai, 16 Uhr: ASV Veitsbronn - SV Schwarzhofen, SV Etzenricht - 1. FC HersbruckGruppe OstHinspiele am Donnerstag, 24. Mai, 18.30 Uhr: VfB Straubing - SC Ettmannsdorf,SpVgg Ruhmannsfelden - TB RodingRückspiele am Sonntag, 27. Mai, 16 Uhr: SC Ettmannsdof - VfB Straubing, TB Roding - SpVgg RuhmannsfeldenDie jeweiligen Sieger treffen in der 2. Quailifikationsrunde aufeinander,der Gewinner hier ist in der Saison 2018/19 Landesligist.