Über gute Leistungen der Schützen, die im Bayerischen Soldatenbund 1874 organisiert sind, freut sich Kreisschießwart Karlheinz Klein bei der Siegerehrung. Beim Kreisvergleich schossen die Teilnehmer im Durchschnitt 4,5 Ringe mehr als vergangenes Jahr.

Gleichzeitig sei die Teilnehmerzahl nur unwesentlich zurückgegangen, erklärte Kreisschießwart Karlheinz Klein. BSB-Kreisvorsitzender Claus Fiedler betonte, dass die Freude am Sport immer im Mittelpunkt stehen müsse. Er bedauerte, dass nur mehr drei der sechs Weidener Soldatenkameradschaften Schützengruppen haben, lobte aber die rege Teilnahme bei den verbliebenen.Fiedler, Klein und der stellvertretende Kreisschießwart Karl-Heinz Klein zeichneten die Sieger und Platzierten in den Luftgewehr- und Luftpistolen-Wettbewerben aus. Die "SG 2016" punkete besonders mit ihrem Nachwuchs, die "Kameradschaft 1883 Rothenstadt" bei den älteren Schützen (früher: "Alt-Veteranenklasse") und die "7er-Kameradschaft" bei den Klassen der jüngeren Damen und Herren sowie der Behinderten. In gesonderten Pokalwettbewerben gewannen Brigitte Baierl (Kameradschaft 1883), Hans Milakowitsch (7er-Kameradschaft) und Dominik Klein (SG 2016).