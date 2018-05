Während der Pfingstferien nimmt die U14 der SpVgg SV Weiden am traditionsreichen "Copa Catalunya" in Spanien in Blanes, Tordera teil.

Das Turnier wird seit 1988 ausgetragen und war in den vergangenen Jahren immer mit über 100 Mannschaften besetzt. Der insgesamt 38-köpfige Tross aus der Max-Reger-Stadt machte sich am Freitag auf in Richtung Spanien. Nach einem letzten Training vor Ort stehen im Laufe dieser Woche insgesamt fünf Spiele auf dem Programm. Das Turnier wird im Sportpark "Futbol Top Ten" ausgetragen, der 14 Rasenplätze bietet. Neben dem Sport sind weitere Highlights geplant. So unter anderem ein Besuch in Barcelona, inklusive Besichtigung des "Camp Nou". Am Samstag, 26. Mai, treten die Weidener nach der Uefa "Respect Ceremony" die Heimreise an. Bild: exb