Starker Saisonauftakt für Laface-Triathleten

Deggendorf/Weiden. Ein doppelt gelungener Einstieg in die Saison für die Laface-Triathleten. Aus Deggendorf kehrten gleich zwei Weidener Triathleten mit Siegen zurück. Bei der sechsten Auflage des Triahtlons in Niederbayern waren Felix Bydkiewski in der AK 55 und Julian Andre Wolfahrt (AK0) erfolgreich.Bereits nach den 50 Metern im Wasser lag der 19-jährige Wolfahrt in Führung, als Erster stieg er auch nach 400 Meter aus dem Wasser und aufs Rennrad. Auch weil er sich für gegen das Triathlonrad entschieden hatte, überholten ihn auf der flachen 20 Kilometer Radstrecke zwei Athleten. Dem jungen Sportler war es dennoch wichtiger, noch einmal einige Rennkilometer auf dem Rennrad zu absolvieren, um für den Auftakt der Triathlon-Bundesliga im Juni im Kraichgau fit zu sein.Auf den fünf Lauf-Kilometern hatte er diesen Nachteil schnell wieder ausgeglichen und lief zum letztlich ungefährdeten Gesamtsieg, 44 Sekunden vor dem Zweitplatzierten. Bydkiewski zeigte ein solides Rennen. Vor allem mit einer Laufzeit unter 20 Minuten war der Routinier zufrieden, genau wie mit Platz 14 in der Gesamtwertung, und dem ersten Platz in seiner Altersklasse.