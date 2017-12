Meistens stehlen sie den Menschen die Show: Hunde. Diesmal nicht. Da konnte sich Parson Jack-Russell "Rocky" noch so süß auf dem Teppich wälzen - alle Augen waren doch auf die Menschen gerichtet, die von ihrer gemeinnützigen, kraftzehrenden, aber auch erfüllenden Arbeit erzählten. Und dafür von den Oberpfalz-Medien mit einer Spende von 5000 Euro unterstützt werden.

Das Geld stammt von den Mitarbeitern und wurde von der Verlagsleitung aufgestockt. Die geschäftsführende Verlegerin Viola Vogelsang-Reichl (Zweite von links) erklärte, dass das Medienhaus jedes Jahr Vereine und Organisationen aus der Region finanziell unter die Arme greife. In diesem Jahr erhielten je 1000 Euro: Der Weidener Verein "Die Initiative"; der Arbeitskreis "Der Stadtturm" in Pfreimd; das Familienzentrum "Mittendrin" in Kemnath; die Organisation "Sulzbach-Rosenberg hilft" und das Amberger Tierheim. Vogelsang-Reichl bedankte sich bei den Vertretern der Vereine für ihren Einsatz: "Anders würde es in der Gesellschaft nicht gehen." Auch Betriebsratsvorsitzender Richard Kick (Vierter von rechts) ist beeindruckt: "Hut ab vor Ihrem Engagement. Ich glaube, wir haben die richtige Auswahl getroffen." Bild: Lukas Meister