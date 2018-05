Zwei engagierten Männern ist es zu verdanken, dass die Polizei am frühen Sonntagmorgen drei Randalierer stoppen konnte. Die beiden Zeugen beobachteten kurz nach 6 Uhr, wie drei junge Erwachsene nach ihrer Kneipentour ihre noch überschüssige Energie an Fahrrädern ausließen, die vor dem Neuen Rathaus an den dortigen Fahrradständern abgestellt waren.

Unter anderem warfen sie nach Angaben der Polizei mehrere Fahrräder um und trampelten darauf herum. Die Zeugen alarmierten die Polizei und blieben den Randalierern so lange auf den Fersen, bis diese letztendlich durch die Streifenbesatzungen gestoppt werden konnten. Das Trio erwartet nun eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung.Geschädigte Fahrradbesitzer, die ihr Rad zur Tatzeit am Rathaus abgestellt hatten, werden gebeten, sich mit der Polizei Weiden unter Telefon 0961/401-321 in Verbindung zu setzen.