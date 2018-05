Die Weidener Polizei freut sich über eine Autofahrerin, die sich nach einem selbst verursachten Unfall richtig verhalten und diesen gemeldet hat. Die 29-Jährige war am Dienstag auf einem Parkplatz in der Dr.-Seeling-Straße in ein Auto gefahren.

"Da es derzeit offenbar zum 'guten Ton' gehört, einen Unfall zu verursachen und sich aus dem Staub zu machen, ist es umso erfreulicher, dass es auch noch andere Unfallverursacher gibt", heißt es im Polizeibericht. Die 29-Jährige aus dem Raum Wernberg-Köblitz war gegen 14 Uhr auf dem Parkplatz eines Fitness-Centers beim Ausparken in ein anderes geparktes Fahrzeug gefahren. Die Polizei bezeichnet den Unfall in ihrem Bereich als "kleines Malheur". Die Unfallfahrerin habe 45 Minuten lang neben dem beschädigten Auto gewartet, um sich um den Sachschaden zu kümmern, doch der Autoinhaber kam nicht. Deshalb habe die Frau die Polizei über den Unfall verständigt und für den Pkw-Besitzer am Auto einen Zettel hinterlassen. Dieser wurde von der Polizei über den Unfall informiert."Das Verhalten der Dame dient als vorbildliches Beispiel und wird durch die Polizei als äußerst nachahmenswert empfohlen. Sich nicht strafbar zu machen kann so einfach sein", heißt es im Polizeibericht. Dieser endet mit Worten wie im Werbefilm: "Haben auch sie einen Verkehrsunfall verursacht? Machen Sie es wie die Dame. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie den Paragraph 142 StGB und kontaktieren Sie die nächste Polizeidienststelle oder den Polizisten ihres Vertrauens.“