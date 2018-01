Mit dem Rettungswagen ins Weidener Klinikum gebracht werden mussten am Sonntagnachmittag, 28. Januar, die beiden Insassen eines Autos. Das Fahrzeug war auf der Autobahn A 93, kurz nach der Ausfahrt Frauenricht, in einen Sattelzug geraten.

Die 77-jährige Beifahrerin wurde lebensgefährlich verletzt. Ihr 76-jähriger Ehemann, der den Mercedes E-Klasse aus Oberbayern, Landkreis Freising, steuerte, erlitt schwere Verletzungen. Der Unfallhergang blieb zunächst unklar. Um zu ermitteln, wie es zu den folgenschweren Geschehen kommen konnte, kam ein Gutachter an die Unfallstelle.In ersten Meldungen hatte es geheißen, der Mercedes sei beim Überholen unter den Sattelzug geraten und über 250 Meter mitgeschleift worden. Am Abend berichtete die Verkehrspolizeiinspektion Weiden, dass der Pkw gegen 17 Uhr kurz vor der Anschlussstelle Weiden-Frauenricht aus bislang unbekannter Ursache ungebremst in das Heck eines vorausfahrenden Sattelzuges geprallt war. Der 38-jährige Fahrer des Sattelgespanns aus dem Landkreis Altötting blieb dabei unverletzt und hielt auf der Standspur an. Der Mercedes war im Heck des Sattelzuges eingekeilt und geriet sofort in Brand. Ein nachfolgender Autofahrer stoppte ebenfalls und löschte gemeinsam mit dem 38-Jährigen den entstehenden Brand mithilfe von Feuerlöschern.Die beiden Fahrzeuginsassen des Mercedes wurden eingeklemmt und konnten erst aus dem Auto gerettet werden, nachdem das Fahrzeugdach entfernt und der Pkw vom Heck des Aufliegers gelöst wurde. Beide kamen mit schweren Verletzungen ins Klinikum Weiden, bei der Beifahrerin besteht Lebensgefahr. Für die Bergung der beiden stark beschädigten Fahrzeuge war die Autobahn nahezu dreieinhalb Stunden bis 20.30 Uhr total gesperrt. An der Anschlussstelle Weiden-Süd wurde der Verkehr ausgeleitet, es bildeten sich über drei Kilometer lange Staus in Richtung Hof.Am Unfallort waren Rettungskräfte aus Weiden und Neustadt eingesetzt. Die Feuerwehren Weiden, Schirmitz, Luhe-Wildenau und Rothenstadt unter der Leitung von Stadtbrandrat Schieder sowie das THW Weiden und die Autobahnmeisterei Windischeschenbach waren ebenfalls vor Ort.