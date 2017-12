Viele Menschen sind bei der Rentenantragstellung oder der Anerkennung als Schwerbehinderter überfordert. Der Sozialverband VdK bietet Hilfestellungen im den "Dschungel der Vorschriften" an.

"Wir haben auch in diesem Jahr fast 1000 Mal für unsere Mitglieder Rentenanträge gestellt, Schwerbehindertenausweise beantragt, Widerspruchsverfahren und Klagen geführt oder bei sonstigen sozialrechtlichen Ansprüchen geholfen", stellt Kreisverbands-Geschäftsführer Siegmund Bergmann kurz vor Jahresende fest.Fast 7000 Beratungsgespräche seien in der Weidener Kreisgeschäftsstelle innerhalb dieses Jahres erfolgt. Oftmals sei es nach einer Verfahrensführung durch den VdK auch zu Nachzahlungen gekommen, deren Gesamtsumme bei 130 000 Euro liege. Nicht in der Statistik enthalten sei die Arbeit der rund 250 ehrenamtlichen Mitglieder in den 28 Ortsverbänden. Diese würden Menschen vor Ort in fast allen schwierigen Lebenslagen helfen. Zusammen mit dem VdK-Kreisvorsitzenden Josef Rewitzer freut sich Bergmann auch über eine sehr positive Mitgliederentwicklung. "Seit 2008 konnten wir die Mitgliederzahl um rund 2000 auf jetzt 8000 steigern."Als achttausendstes Mitglied ist Kathrin Pentner aus Etzenricht zum VdK-Kreisverband gestoßen. Die 29-Jährige hat das Lehramt für Englisch und Geschichte studiert und kennt den VdK schon von Vater und Großvater her. "Ich habe einen Schwerbehindertenausweis und deshalb auch immer wieder Beratungsbedarf", stellt die junge Frau fest.Dass das Angebot des VdK weit über Beratung und Verfahrensunterstützung hinausreiche, erläutert Rewitzer. Seit zehn Jahren gibt es das VdK-Kino in Zusammenarbeit mit dem Neue-Welt-Kinocenter. Jeden ersten Montag findet im Sybillenbad der VdK-Badetag statt. "Zu zweit genießen, doch nur einer zahlt" sei die Devise. Zahlreiche Mitglieder nahmen an der VdK-Seniorenerholung teil. Bei den Außensprechtagen in neun Gemeinden im Landkreis Neustadt wurde Hilfe angeboten. Elf Reha-Sportgruppen für Osteoporose und Wirbelsäule wurden betreut.