Mehr als 40 europäische Länder haben Daniel Taylor und seine Ehefrau bereist. Zu Hause fühlen sich die Amerikaner allerdings seit vier Jahren in Weiden. Jetzt hat der 34-Jährige ein viel beachtetes Video über die Stadt gedreht, das ihm zu einem Gewinn verhelfen sollte.

Darin ziehen "DT" und sein Freund Dan Morris durch Weiden. Sie besuchen eine Zoigl-Wirtschaft, einen Tätowierer, eine Pizzeria, das Frühlingsfest. In zwei Minuten bringen sie so viel Weiden unter, wie es nur geht. Mit dem Video hat sich Taylor beim "WOW Air Travel Guide" beworben. Der Gewinner reist im Auftrag der Fluglinie "WOW Air" für zehn Wochen als Video-Blogger in acht Städte und durch Island."DT" ist dafür wie gemacht: Der 34-Jährige berichtet bei Facebook und Youtube als "Daniel Television" über seine Reisen und die Menschen, die ihm dabei begegnen. Laut ihm ist sein Video allein bei Facebook von rund 45 000 Menschen angesehen worden. Deshalb rechnete er sich gute Chancen aus, den Wettbewerb zu gewinnen. Besonders freut er sich, dass sein Video zeigt, wie schön eine Kleinstadt sein kann. Am Freitag wollte "WOW Air" den Gewinner bekanntgeben, bei Redaktionsschluss stand dieser jedoch noch nicht fest.