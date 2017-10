Die Integrierte Leitstelle (ILS) Nordoberpfalz hat am Feiertag ihre Tore für Familien geöffnet und Besucher aus weiten Teilen der Oberpfalz angelockt. Die Einrichtung nahm auch in diesem Jahr an der WDR-Initiative "Türöffner-Tag" teil. Leitstellenleiter Herbert Putzer, sein Stellvertreter Jürgen Meyer und das Team der ILS hatten zusammen neugierige Kids dazu eingeladen, einen außergewöhnlichen Blick hinter die sonst geschlossenen Türen der Einsatzzentrale zu werfen. Eine Familie reiste eigens aus Köln nach Weiden.

Die Leitstelle war den ganzen Nachmittag geöffnet. Auch die Freiwillige Feuerwehr Weiden, die Bergwacht Weiden und der BRK Kreisverband Weiden-Neustadt/WN beteiligten sich an dem Aktionstag. So wurden verschiedene Stationen aufgebaut, um den Kindern näher zu bringen wie man einen Notruf absetzt, Verbände richtig anbringt oder was in einem Rettungswagen zu finden ist. Auch eine Kletterwand wurde aufgebaut, und wer wollte, durfte im Korb der Drehleiter fahren.Auch vom Herzstück der Leitstelle konnten sich die Besucher einen Eindruck verschaffen. Bei dem bereits siebten "Türöffner-Tag" war der Andrang enorm. 150 Kinder und Jugendliche hatten sich angemeldet, laut Jürgen Meyer habe es doppelt so viele Anfragen gegeben. Während die Kleinen die Leitstelle in Augenschein nahmen, konnten die Eltern sich bei Brotzeit, Kaffee und Kuchen stärken.