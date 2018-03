Wer "Money Boy" kennt, ist entweder Fan oder schüttelt fassungslos den Kopf. Der polarisierende Rapper aus Österreich gastierte am Freitag im Werk 2. Mit von der Partie war sein "Glo Up Dinero Gang"-Kollege "Hustensaft Jüngling". Ein Konzert, das den Attitüden der Künstler gerecht wurde.

Eine Bitch muss für mich bügeln. Textzeile von "Money Boy"

Überpünktlich betrat das Duo im mittelmäßig gefüllten Club die Bühne und begann mit der Show. Ein Auftritt, der kaum emotionsloser sein konnte. Sichtlich gelangweilt und ordentlich berauscht schlichen die beiden Rapper auf der Bühne hin und her und versuchten zum Playback ihre Songs zu performen. Immer wieder waren jedoch Handy und Hennessy Cognac wichtiger als das Mikrofon. Auch inhaltlich war nicht viel geboten. Im Wesentlichen sind die Songtexte sexistisch, homophob und narzisstisch.Das interessierte das Publikum nicht. Wer nicht hinten an der Bar saß, feierte im Pogo sein Idol, tanzte zu den Beats aus dem Rechner und sang die fragwürdigen Texte mit. Nach knapp einer Stunde Konzert und der Zugabe "Dreh den Swag auf" war es vorbei. Man kann die Kunstfigur "Money Boy" gut oder schlecht finden. Wenn aber ein Mädchen im Publikum Textzeilen wie "Eine Bitch muss für mich bügeln und so oder ich verprügel die Hoe" bejubelt, sollte das zu denken geben.