Der Tirschenreuther Verein "Stiftlandgriller" war Anfang des Jahres für das Kaltwassergrillen nominiert worden - und zwar direkt von Oberpfalz-Medien. Der Ursprungsgedanke des Vereins, ein öffentliches "Kaltwasser-Grill-Event" im Fischhofpark zu organisieren und dabei im großen Stil Spenden für den guten Zweck zu sammeln, ließ sich jedoch nicht so ohne weiteres umsetzen. Dennoch haben die "Stiftlandgriller" die Geschichte nicht vergessen. Ins kalte Wasser stiegen sie dazu aber nicht. Stattdessen entschieden sich die Mitglieder zu einer Spende für einen guten Zweck. Am Freitag übergaben sie Dr. Margarete Pickert und Sieglinde Meisl von der Spezialisierten Ambulanten Palliativversorgung für die Landkreise Neustadt/WN, Tirschenreuth und der Stadt Weiden (SAPV Waldnaab) 400 Euro. "Dort ist das Geld gut angelegt und wir unterstützen damit eine tolle Einrichtung in unserer Region", sagte Vorsitzender Markus Brunner.

"Wir machen Hausbesuche und unterstützen in Krisensituationen", erklärte Pickert ihre Arbeit. Die beiden Frauen dankten dem jungen Verein aus Tirschenreuth für die Spende. Das Geld werde in Cremes und Pflegemittel investiert. Kleine Dinge, die das Leben erleichtern und nicht über die Kassen abgerechnet werden können.